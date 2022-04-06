Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразила свои соболезнования в связи со смертью российского политика Владимира Жириновского.

«Жириновский — это настоящая эпоха в политике. Если сейчас спросят, кого из депутатов ЛДПР вы знаете, то большинство отметят именно Жириновского, а про остальных не будут даже знать ни в лицо, ни по фамилии. Это за счет того, что он умел ярко выступать, он всегда считал, что это правильно. Если ты хочешь, чтобы тебя запомнили и твои слова дошли до людей, надо делать это красиво: начиная от одежды, заканчивая тем, что ты изрекаешь и в какой форме ты это делаешь. Для него совокупность этих факторов была принципиальной. При этом его блестящее образование и глубокие знания позволили ему быть таким провидцем.

Это не потому, что он якобы Ванга, он умел анализировать, поэтому его мозг периодически генерировал какие-то провидческие вещи, а это глубокая аналитика. Причем он мог это подать в такой форме, что люди думали, что он шутит. А теперь через какое-то количество лет все задумались, что он действительно был прав. Он хорошо понимал все процессы, которые происходят как в политике, так и в России в целом. Владимир Вольфович был умнейшим и харизматичным человеком, каким должен быть истинный лидер", сказала Журова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

2 февраля Жириновского госпитализировали с диагнозом COVID-19. С того времени он находился в больнице.

6 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского.