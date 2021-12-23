В Госдуме предложили проводить для геев отдельные Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Позиция Путина понятна для нас. Есть мужские дисциплины, а есть женские. Для меня непонятно, почему другие должны менять пол. Если они хотят метаться туда-сюда, пусть бесятся, как хотят. Они могут участвовать в отдельных соревнованиях. Пусть проводят гей-олимпиады. Только не надо ни в коем случае влезать в историю, где четко прописано: где мужчины, а где женщины», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также поделился мнением насчет того, что должно ждать трансгендеров в будущем.

«К счастью, пример Лорел Хаббард немного неудачный, так как этот спортсмен-трансгендер не добился результатов. Мы очень надеемся, что со стороны Олимпийского комитета в дальнейшем будет принято правильное решение. Перспектив у этого направления мало. Трансгендеров нельзя допускать по морально-этическим соображениям. Начнется хаос. Вдобавок, есть люди, которые будут пытаться использовать эти лазейки.

Столько сложностей, столько нюансов. Я бы никому не пожелал влезать в эту историю. Она точно неблагодарная. Пожалуйста, не трогайте наших мужчин и женщин, которые с малых лет потом и кровью достигают своих результатов, чтобы ни один трансгендер не смог отнять у них мечту», — добавил Свищев.

Впервые в истории проведения Олимпиад трансгендерная участница приняла участие в Играх в Токио в 2021 году. Ею стала новозеландка Лорел Хаббард, занявшая последнее место в соревнованиях по тяжелой атлетике.