Фетисов высказался о трансгендерах на Олимпиаде после слов Путина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Главным разделением в спорте являлось то, что есть мужские и женские соревнования. Спорт должен быть традиционным. А какие-то непонятные вещи вызывают вопросы. И то , что мы видели на прошедшей Олимпиаде, это непонятная история», — сказал Фетисов «СЭ».

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году.