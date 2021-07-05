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В Госдуме РФ отреагировали на включение Губерниева в перечень угроз нацбезопасности Украины

10:48
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал включение Министерством культуры и информационной политики Украины российского комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

«Видимо, они пытаются найти причину разгромного поражения футбольной сборной в четвертьфинале Евро. Ищут физические объяснения этому. Должен же быть кто-то виноват? Соответственно это должен быть кто-то из русских, кто имеет отношение к спорту. Губерниев самый известный, поэтому он и виноват. Но, думаю, это личное распоряжение Зеленского из-за Ольги Бузовой. Он, как человек без вкуса, любит пение Ольги Бузовой. А Губерниев немного поскандалил с этой бездарной деятельницей. Видимо, Зеленский ему отомстил за Олю, похоже, он в нее тайно влюблен», — сказал Милонов «СЭ».

О включении Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, сообщил официальный сайт Министерства культуры Украины.

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Сергей Федоров все материалы автора

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