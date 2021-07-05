Губерниев: «Это министерство украинского бескультурья. Мне очень жалко этих людей»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое попадание в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства культуры страны.

«И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю украинской спорт: биатлон, лыжи, плавание, греблю и футбол. Я действительно считал, что украинская команда может дойти до финала, и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами. Видимо, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жалко этих людей», — сказал Губерниев «СЭ».

Украинский Минкульт регулярно обновляет черный список, ранее в него внесли музыканта Сергея Скачкова, Филиппа Киркорова и рэпера Моргенштерна. Моргенштерн собрался оспаривать решение в суде, Киркорова же из списка вскоре исключили.

Сейчас в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, находятся 204 человека.