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Российский комментатор Дмитрий Губерниев попал в черный список Минкульта Украины

10:28
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности страны», сообщается на официальном сайте украинского Минкульта.

22 июня этого года Губерниев выступил в качестве ведущего концерта «Детство и война», который прошел в Севастополе в рамках фестиваля «Белый пароход». В соответствии с украинским законодательством, приезд в Крым без прохождения украинского погранконтроля является нарушением.

Также Губерниев высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020. В своем Telegram-канале комментатор отметил, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и защитник Александр Зинченко общаются с журналистами на русском языке.

«Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал спортивный журналист.

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Иван Шитик все материалы автора

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