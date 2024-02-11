Экс-тренер Цомартовой раскрыл подробности исчезновения спортсменки

Главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев рассказал «СЭ», что общался с бывшей подопечной Анной Цомартовой после выступления на соревнованиях в Дагестане, незадолго до ее исчезновения.

Сообщается, что Анна сильно расстроилась из-за поражения на турнире по тайскому боксу и ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

«Я нахожусь сейчас в Дагестане, присоединился к поискам Анны. Она была моей ученицей 11 лет, потом переехала в Ростов и продолжила карьеру там. На соревнования приехала уже в составе ростовской команды. После поражения мы были с ней вместе, потом она вышла на улицу и больше ее никто не видел. Сейчас мы все вместе ищем Анну», — сказал Тариев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Сотрудники полиции ищут 22-летнюю жительницу Северной Осетии, которая пропала в Каспийске (Дагестан) после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу.

По информации МВД Дагестана девушку последний раз видели в 18.37 по московскому времени на берегу Каспийского моря.