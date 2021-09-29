Ургант пошутил о бое Пригожина со Шнуровым

Телеведущий Иван Ургант пошутил о потенциальном поединке между продюсером Иосифом Пригожиным и певцом Сергеем Шнуровым.

«Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на ринг и пообещал порвать его на куски — это цитата! Схватка будет интересная, потому что они будут защищать самое дорогое, что у них есть: Иосиф — Валерию, а Шнуров — зубы. Кстати, это второй по ожидаемости бой после поединка Хасбика и Абдурозика! Надеюсь, что победитель одного боя будет драться с победителем второго, потому что я хотел бы увидеть, как Хасбик побьет Пригожина», — сказал ведущий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Ранее Пригожин выступил с видеообращением, в котором вызвал Шнурова на поединок.