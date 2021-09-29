Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «СЭ» свое обращение к экс-фронтмену «Ленинграда» Сергею Шнурову, в котором он высказался о готовности выйти с музыкантом на бой.

— Вы рассказали, что планируете выйти с Сергеем Шнуровым на бой, но не все поняли суть конфликта. В чем она?

— А чего вы меня спрашиваете это? Он к телефону не подходит, а вы меня спрашиваете. Я не знаю, зачем он трогает других людей. Я же его не трогал. Он публиковал в социальных сетях, давал интервью по поводу меня и моей семьи. Просто не понимаю, а чего он хочет? Вот я вас спрашиваю, в чем суть конфликта? Задайте ему этот вопрос. Простой вопрос: «Че надо?» Чего мне с ним делить? Ничего же не делим. Знаете такое русское слово, как он в песне своей поет: «Чего докопался?»

— Вы какой бой предполагаете? По правилам бокса?

— Я никакой не предполагаю. Какой он передал, такой я и ответил.

— Думаете, что он откажется?

— Вы знаете, а мне все равно. Я мальчик, который вырос в Дагестане. Нам все равно. Мы можем за себя постоять, если это понадобится. Если он согласится, то я с удовольствием пойду. Просто а как ему еще обозначить, что он меня просто достал? Вот как? Если он кого-то называет мухой, то я мухобойка!

— Готовы сотрудничать с промоутерами, чтобы это организовать?

— Слушайте, когда будет история, тогда вы об этом и узнаете. Я готов на все! Сила в правде! За нами правда. Там, где есть правда, там мы и стоим. Вы же за правду?

— Конечно.

— И я за правду. Вопрос: «Чего надо? Чего докопался?» Хочет побазарить? Мы побазарим. Хочет подраться? Мы подеремся. Просто хочется задать вопрос, чего он хочет. Мы же не дипломаты на политической арене. А то, что он не прав, это я вам отвечаю. За каждую свою букву!