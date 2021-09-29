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Иосиф Пригожин вызвал на бой Сергея Шнурова: «За свою женщину порву тебя на куски»

12:17
Иосиф Пригожин. Фото Instagram
Иосиф Пригожин. Фото Instagram

Продюсер Иосиф Пригожин записал видеообращение, в котором вызвал на бой певца Сергея Шнурова.

«Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей распрягался, что готов со мной встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. С удовольствием встречусь с тобой, посмотрим, кто из нас настоящий мужчина. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге, в кругу наших общих друзей, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Надеюсь, у тебя хватит мужества не включать заднюю, как многие другие. Я говорю тебе «да», я готов к бою в любое время, 24/7. За свою женщину я порву тебя на куски, знай это», — сказал Пригожин в видео, опубликованном в его Instagram.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

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Иван Торопцев все материалы автора

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