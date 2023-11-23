Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 22:37

Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей солидарно с бывших совладельцев «Открытие Холдинга» Вагита Алекперова и Леонида Федуна и четырех связанных с ними компаний, сообщает РИА Новости.

«Конкурсный управляющий сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы» в пользу АО «Открытие Холдинг» убытков в размере 9 753 000 000 рублей», — цитирует Булатову РИА Новости.

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% этой кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» на тот момент были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.

Источник: РИА Новости
Леонид Федун
1
1
Читайте также
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Во «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости