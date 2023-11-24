Фотограф «СЭ» Дарья Исаева выиграла престижный конкурс спортивной журналистики

Фотокорреспондент «Спорт-Экспресса» Дарья Исаева завоевала первое место на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед», организованном Олимпийским комитетом при поддержке ПАО «Газпром» и Федерации спортивных журналистов России.

Дарья победила в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ с материалом о художественной гимнастике.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второе место в этой номинации в активе другого нашего фотографа Александра Федорова за снимок с матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».