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Сегодня, 20:52

Фотограф «СЭ» Дарья Исаева выиграла престижный конкурс спортивной журналистики

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Дарья Исаева.
Фото Александр Кряжев, РИА Новости

Фотокорреспондент «Спорт-Экспресса» Дарья Исаева завоевала первое место на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед», организованном Олимпийским комитетом при поддержке ПАО «Газпром» и Федерации спортивных журналистов России.

Дарья победила в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ с материалом о художественной гимнастике.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второе место в этой номинации в активе другого нашего фотографа Александра Федорова за снимок с матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Фото Александр Федоров, «СЭ»
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