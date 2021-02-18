Умер звезда «Иронии Судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков
10:38
Умер популярный советский и российский актер Андрей Мягков, информирует 18 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.
Как сообщил Telegram-канал Mash, звезда фильма «Ирония судьбы» и «Служебный роман» скончался в возрасте 82 лет году жизни у себя дома.
По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания. Артист скончался до приезда врачей.
Мягков — один из наиболее популярных актеров Советского Союза. Он также снялся в картинах «Гараж», «Жестокий романс» и других.
Он является обладателем множества наград и премий. С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова.
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