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Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

09:17
Дмитрий Смирнов. Фото Instagram
Дмитрий Смирнов. Фото Instagram

Протоиерей Русской православной церкви, бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Дмитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет, сообщает пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

В мае 2020 года Смирнов заразился коронавирусной инфекцией, проходил длительное лечение в больнице. В августе отец Дмитрий был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. Причина смерти священнослужителя не сообщается.

Дополнительная информация:

https://t.me/vrulinskiy/1322

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