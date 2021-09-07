В России за сутки выявили 17 425 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 17 425 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 243 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1187), Московской области (880), Санкт-Петербурге (626), Свердловской области (510) и Ростовской области (475).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.