Адвокат менеджера Исмаилова рассказал подробности уголовного дела своего подзащитного

Денис Спицын, адвокат Азамата Бостанова, рассказал подробности уголовного дела своего подзащитного.

— В настоящее момент завершается предварительное следствие. Уголовное дело хотят направить в суд. Ознакомление с материалами дела еще не происходило.

Сейчас мы сами обратились к экспертам, которые провели судебно-медицинскую экспертизу. Три эксперта четко сказали, что никакого тяжкого вреда там нет. Имеются телесные повреждения, не повлекшие тяжкого вреда здоровью. Следствие никак не опровергло эту информацию и даже не стало ее проверять.

Касаемо статьи 131: Лаура уже на второй день сказала следствию, что она была под транквилизаторами, обезболивающими. В связи с этим не отдавала себе отчет и сказала, что Азамат ее изнасиловал. На самом деле Азамат ее избил, но изнасилования не было.

Он действительно нанес ей телесные повреждения, но эти телесные повреждение квалифицируются не как тяжкий вред, а как побои. Да, его могут привлечь к уголовной ответственности, но совершенно по другой квалификации.

— По какой?

— Побои, за которые грозит штраф. Учитывая, что потерпевшая не имеет к нему претензий, дело вообще должно было быть прекращено. Ни одно из предъявленных обвинений не соответствует действительности. Кроме первых показаний потерпевшей, фактов об изнасиловании нет. Как нет и соответствующих телесных повреждений. Есть лишь побои, которые он нанес — в области лица.

У Лауры в 15 лет была операция, в ходе которой было повреждено ребро. Даже не перелом, а такой получился отросток на ребре. Первоначально в ходе экспертизы это записали как перелом ребра. Хотя проводилась КТ, имеются фотографии. Даже неграмотный в медицине человек поймет, что это не перелом.

В связи с чем это сделали, остается под вопросом. Мы изначально пытались приобщить эту экспертизу, но нам отказали. Второй раз приобщили, но отказали в приобщении документов, подтверждающих, что Лауре проводили операцию и она болела.

— А почему были отказы?

— Это вопрос к органам предварительного расследования. Никаких объективных оснований для отказа нет, — сказал Спицын Eurostavka.ru.

Азамат Бостанов — менеджер Магомеда Исмаилова, также он работал с Владимиром Минеевым и Александром Емельяненко. Последние 11 месяцев Бостанов сидит в СИЗО из-за обвинений в нападении на девушку Лауру.