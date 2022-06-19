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Сегодня, 20:52

У Павла Мамаева родился сын

Читать «СЭ» в
Павел и Надежда Мамаевы.
Фото соцсети Надежды Мамаевой

Футболист Павел Мамаев и блогер Надежда Санько стали родителями. Об этом сообщила продюсер Олеся Сазыкина.

«Новая жена Мамаева 17 июня на Севастопольском родила мальчика. 17-е — это любимое и счастливое число Мамаева. Назвала Тимофеем. Родила, но скрывает это от журналистов. Наверное, от хайпа и от разборок с Аланой, потому что Паша не очень хорошо поступил с Аланой. Когда он сидел в тюрьме, Алана за него боролась, а он ее предал. Пожелаем счастья новой семье. Надеюсь, Тимофей вырастет настоящим мужиком», — цитирует 5-tv.ru Сазыкину.

В марте прошлого года Павел развелся с Аланой Мамаевой. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

В январе он женился на Надежде. У нее есть сын от первого брака.

Источник: https://www.5-tv.ru/news/390871/pavel-mamaev-inadezda-sanko-stali-roditelami/
Павел Мамаев
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