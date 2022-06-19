У Павла Мамаева родился сын

Футболист Павел Мамаев и блогер Надежда Санько стали родителями. Об этом сообщила продюсер Олеся Сазыкина.

«Новая жена Мамаева 17 июня на Севастопольском родила мальчика. 17-е — это любимое и счастливое число Мамаева. Назвала Тимофеем. Родила, но скрывает это от журналистов. Наверное, от хайпа и от разборок с Аланой, потому что Паша не очень хорошо поступил с Аланой. Когда он сидел в тюрьме, Алана за него боролась, а он ее предал. Пожелаем счастья новой семье. Надеюсь, Тимофей вырастет настоящим мужиком», — цитирует 5-tv.ru Сазыкину.

В марте прошлого года Павел развелся с Аланой Мамаевой. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

В январе он женился на Надежде. У нее есть сын от первого брака.