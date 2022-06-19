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Сегодня, 21:20

Жена Мамаева опровергла информацию о рождении сына

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Надежда и Павел Мамаевы.
Фото соцсети Надежды Мамаевой

Жена Павла Мамаева Надежда Санько опровергла информацию о рождении сына.

Ранее о пополнении в семье сообщила продюсер Олеся Сазыкина.

«Это максимально неприятная женщина, которая является продюсером и по совместительству сплетницей, распространяющей максимально возмутительную и ложную информацию! Я обязательно найду ваш контакт, и вы ответите за свою необоснованную клевету! Это при том, что я еще нахожусь в положении, а 17 июня мы с Пашей гуляли на свадьбе Саши Кабаевой», — написала Санько в своем Telegram-канале.

В марте прошлого года Павел развелся с Аланой Мамаевой. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

В январе он женился на Надежде. У нее есть сын от первого брака.

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