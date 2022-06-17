Путин: «Если бунтаря не получается усмирить, его пытаются отменить. В ход идет даже спорт»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт, информирует РИА Новости.

«Если какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или отменить. В ход идет все — спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения.

В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России», — сказал президент во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Из-за событий на Украине российских спортсменов в феврале—марте отстранили от большинства международных соревнований по рекомендации МОК. Глава МОК Томас Бах заявлял, что это сделано, в частности, ради безопасности спортсменов.