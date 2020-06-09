Суд вынес приговор полицейским за принуждение 17-летней волейболистки к сексу

Суд в Анапе вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции, обвиненным в понуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Суд приговорил подсудимых к двум и четырем годам заключения в колонии-поселении. Оба лишены права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ в течение 3 лет. Они признаны виновными в понуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа (ч. 2 ст. 133 УК РФ), а также превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Слушания проходили в закрытом режиме.

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии СК, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов. Как выяснилось позже, юная спортсменка находилась на сборах в расположенном на побережье крупнейшем в стране волейбольной центре.

Из-за резонансного дела наказали 11 полицейских. Начальник ОМВД России по Анапе и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) были уволены.