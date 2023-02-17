Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

17 февраля, 11:01

Суд удовлетворил просьбу Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене колонии на принудительные работы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Михаил Ефремов.
Фото Павел Бедняков, Известия

Суд удовлетворил просьбу актера Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене колонии на принудительные работы, сообщает Telegram-канал 112.

Заседание прошло без участия осужденного.

Ефремов получил 7,5 года заключения по части 4 статьи 264 «Нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть».

Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу московского Садового кольца и столкнулся с автомобилем службы доставки. Водитель интернет-магазина был зажат в салоне машины, пострадавшего экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.

Источник: https://t.me/ENews112/12824
Михаил Ефремов
8
1
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У актера Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция

Волочкова считает бои между девушками страшным зрелищем
Новости
RSS RSS
Все новости