Суд удовлетворил просьбу Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене колонии на принудительные работы

Суд удовлетворил просьбу актера Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене колонии на принудительные работы, сообщает Telegram-канал 112.

Заседание прошло без участия осужденного.

Ефремов получил 7,5 года заключения по части 4 статьи 264 «Нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть».

Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу московского Садового кольца и столкнулся с автомобилем службы доставки. Водитель интернет-магазина был зажат в салоне машины, пострадавшего экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.