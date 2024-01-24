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Допинг

Сегодня, 15:04

Суд удовлетворил иск врача Шветского к журналисту Зеппельту

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Никулинский районный суд Москвы признал правоту врача российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, информирует ТАСС.

Врач заявил, что суд полностью удовлетворил его требования по каждому пункту.

Филипп Шветский, Камила Валиева. Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD 26 июля 2023 года на основании видеоматериала, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе фигуристки, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Источник: ТАСС
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