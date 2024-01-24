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Татьянин день: дата в 2024 году и традиции праздника в России

Татьянин день в России отметят 25 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вход в МГУ.
Фото Global Look Press

В четверг, 25 января 2024 года в России празднуют День российского студенчества, который называют Татьянин день. Данный праздник официально отмечают с 2005 года в РФ. При этом 25 января не является нерабочим праздничным днем.

Татьянин день так называется в честь святой христианской мученицы. Ее звали Татьяной. До 1918 года этот праздник отмечали 12 января по старому стилю. На Руси праздник назывался «Татьяна-крещенская». Люди говорили: «На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц».

Святую Татьяну с давних лет считают покровительницей студентов из России. В день памяти мученицы 12 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна поставила подпись под указом об открытии первого российского университета — МГУ. 12 января (по старому стилю) стали отмечать день рождения МГУ, а позже вообще день всех студентов.

В 1918 году после революции был закрыт Татианинский храм закрыли, а праздник студентов отменен. Традицию вернули 1992 году. В 2005 году 25 января в России на официальном уровне был назван Днем российского студенчества.

Одной из самых известных традиций в Татьянин день считается праздник в МГУ, где студентов угощают медовухой, изготовленной по рецепту ректора Виктора Садовничего. Обычно в Татьянин день проводят концерты, круглые столы и прочие мероприятия, где награждают и поздравляют студентов. Часто 25 января совпадает с окончанием сессии.

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