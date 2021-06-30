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Суд оштрафовал брата Кокорина на 4 тысячи рублей

13:15
Кирилл и Александр Кокорины. Фото Instagram
Кирилл и Александр Кокорины. Фото Instagram
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Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, оштрафован на 4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Барик.

Кирилл Кокорин.Брата Кокорина снова задержали за пьяную драку. Что на это раз случилось?

Сообщалось, что на Кирилла Кокорина и его товарища Карена Григоряна завели административное дело, после того как они были задержаны полицией за пьяную драку с сотрудниками ресторана, куда их не пустили без QR-кода. Адвокат Кокорина заявлял, что никакой драки не было.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Они отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210630/kokorin-1739203045.html

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Сергей Разин все материалы автора

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