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Авербух — о конфликте Губерниева и Бузовой: «Диме в общении с женщиной не стоило так делать»

21:28
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Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о конфликте певицы и телеведущей Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.

«Да, я видел этот эфир. Мы очень дружны с Димой и Олей. Уважаю и того, и другого. Олю — за ее трудолюбие и целеустремленность, Диму — как человека, который стал голосом нашей страны, это огромная работа. Я помню, как он начинал и в кого он вырос. Интервью получилось резковатым. Я думаю, что прием, который использовал Дима Губерниев, до него использовала Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Когда Ксения его использовала, она сделала это гораздо деликатнее, и она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», — приводит слова Авербуха Sport24.

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть ее.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-06-30-ilya-averbukh-intervyu-ob-anne-kareninoy-medvedevoy-enberte-navke-buzovoy-guberniyeve-cherchesove-

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