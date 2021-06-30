В Госдуме отреагировали на задержание Кокорина-младшего: «Пусть улицы пометет»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о задержании Кирилла Кокорина.

«В подобных случаях нужно, чтобы все было по закону. Проблема поведения многих наших селебрити заключается в том, что им все сходит с рук. Что непростительно будет простому пацану, им не представит никакой угрозы. Здесь не нужно показательных порок, а нужно четкое следование закону. Причем даже не в тюрьму его сажать, а на исправительные работы, пусть улицы пометет», — сказал Милонов «СЭ».

Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией за пьяную драку.