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В Госдуме отреагировали на задержание Кокорина-младшего: «Пусть улицы пометет»

13:08
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о задержании Кирилла Кокорина.

Кирилл Кокорин.Брата Кокорина снова задержали за пьяную драку. Что на это раз случилось?

«В подобных случаях нужно, чтобы все было по закону. Проблема поведения многих наших селебрити заключается в том, что им все сходит с рук. Что непростительно будет простому пацану, им не представит никакой угрозы. Здесь не нужно показательных порок, а нужно четкое следование закону. Причем даже не в тюрьму его сажать, а на исправительные работы, пусть улицы пометет», — сказал Милонов «СЭ».

Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией за пьяную драку.

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Сергей Федоров все материалы автора

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