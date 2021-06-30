Брата Кокорина снова задержали за пьяную драку. Что на это раз случилось?
Что произошло
В среду Telegram-канал «112» сообщил, что полицией был задержан Кирилл Кокорин, младший брат известного российского футболиста. Он и его друг Карен Григорян устроили драку на севере Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди пытались пройти в один из ресторанов без QR-кодов.
С 28 июня по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина рестораны и кафе, кроме летних веранд, можно посещать только при предъявлении специального QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса и факта перенесенного заболевания.
Из-за отсутствия этого кода у Кокорина возник конфликт с охранником, переросший в итоге в драку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали молодых людей и увезли в отделение МВД по Пресненскому району.
Интересные подробности
По информации все того же Telegram-канала «112», вечер перед дракой Кирилл провел в компании с моделью и дочерью сталелитейного магната Люсьен Белоусовой.
Кокорин вместе с Кареном Григоряном и Белоусовой ночью катались на автомобиле девушки. При этом в Instagram Люсьен нет упоминаний Кирилла в последних сториз. Отмечается, что Белоусова не участвовала в потасовке, однако полиция уже устанавливает ее местонахождение из-за того, что в машине присутствовал непристегнутый пассажир — Григорян. Им обоим грозим как минимум административный штраф.
Какое наказание?
Через несколько часов Кокорина-младшего и Григоряна отпустили из отдела полиции, на обоих было заведено административное правонарушение.
Что было до этого случая
Кирилл Кокорин уже был осужден за драку ранее. В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист Павел Мамаев попали в скандальную историю.
Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.
19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.
Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.
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