Статистика по коронавирусу в России и мире на 4 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 4 июня, за последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса. Из них 38,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298).

Всего на данный момент в России 441 108 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 585 506 случаев заражения. Зафиксировано 388 244 летальных исхода, выздоровели 3 181 128 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 902 031 человек. Далее идут Бразилия (584 562), Россия (441 108), Испания (287 406), Великобритания (279 856) и Италия (233 836).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (109 146), Великобритания (39 728), Италия (33 601), Бразилия (32 568) и Франция (29 021).