Статистика по коронавирусу в России и мире на 28 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 785 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 054), Московской области (774), Санкт-Петербурге (383), Свердловской области (268) и Нижегородской области (228).

Всего на день 28 мая в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 803 099 заболевших человека. Зафиксирован 357 961 летальный исход, вылечился 2 508 591 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 745 803 человека. Далее идут Бразилия (414 661), Россия (379 051), Испания (283 849), Великобритания (267 240) и Италия (231 139).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (102 107), Великобритания (37 460), Италия (33 072), Франция (28 596) и Испания (27 118).