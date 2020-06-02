Статистика по коронавирусу в России и мире на 2 июня

По данным Роспотребнадзора на 10.35 утра 2 июня, за последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 108 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354) и Свердловской области (292).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 383 825 заразившихся COVID-19. Зафиксирован 377 789 летальных исходов, вылечились 2 920 889 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 859 597 человек. Далее идут Бразилия (529 405), Россия (423 741), Испания (286 718), Великобритания (276 332) и Италия (233 197).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (106 927), Великобритания (39 045), Италия (33 475), Бразилия (30 046) и Франция (28 833).