Стало известно об улучшении состояния здоровья госпитализированного Михалкова

Состояние госпитализированного режиссера Никиты Михалкова улучшилось, его перевели из реанимации в обычную палату. Состояние оценивается как удовлетворительное, информирует Telegram-канал Mash.

Самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались. Поэтому врачи решили, что Михалкову можно продолжить восстанавливаться в отделении ревматологии. Правда, жесткое дыхание и кашель сохраняются — поражены все отделы легких.

Никиту Михалкова госпитализировали 5 января с подозрением на грипп. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Мячина, опровергнув распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.