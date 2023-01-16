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Сегодня, 17:13

Стало известно об улучшении состояния здоровья госпитализированного Михалкова

Иван Шитик
Корреспондент
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Никита Михалков.
Фото uznayvse.ru.

Состояние госпитализированного режиссера Никиты Михалкова улучшилось, его перевели из реанимации в обычную палату. Состояние оценивается как удовлетворительное, информирует Telegram-канал Mash.

Самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались. Поэтому врачи решили, что Михалкову можно продолжить восстанавливаться в отделении ревматологии. Правда, жесткое дыхание и кашель сохраняются — поражены все отделы легких.

Никиту Михалкова госпитализировали 5 января с подозрением на грипп. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Мячина, опровергнув распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Источник: https://t.me/breakingmash/41281
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