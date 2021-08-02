Стали известны финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о доходах и расходах за прошлый сезон в период пандемии коронавируса.

«Мы недополучили 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал Собянин в интервью РБК.

30 июля Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.