Стали известны финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса
05:12
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о доходах и расходах за прошлый сезон в период пандемии коронавируса.
«Мы недополучили 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал Собянин в интервью РБК.
30 июля Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю