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В России за сутки выявлено 23 508 новых случаев коронавируса

11:08
В России за сутки выявлено 23 508 новых случаев коронавируса. Фото AFP
В России за сутки выявлено 23 508 новых случаев коронавируса. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914), Московской области (1596), Нижегородской области (541) и Свердловской области (527).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3398

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