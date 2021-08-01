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В России за сутки выявлено 22 804 новых случая коронавируса

11:35
Вакцина от коронавируса. Фото AFP
Вакцина от коронавируса. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 271 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2484), Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1658), Нижегородской области (535) и Свердловской области (520).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3392

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