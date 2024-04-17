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РЕН ТВ: пять человек пострадали в ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Ульяновской области

Руслан Минаев
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Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Ульяновской области, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 апреля. Автобус, направлявшийся из Казани в Пензу, перевернулся и съехал в кювет возле поселка Сурское.

«Пострадало пять человек, из них три ребенка», — сообщил источник.

В региональном МВД добавили, что ДТП произошло из-за лопнувшего колеса.

Источник: РЕН ТВ
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