РЕН ТВ: пять человек пострадали в ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Ульяновской области

Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Ульяновской области, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 апреля. Автобус, направлявшийся из Казани в Пензу, перевернулся и съехал в кювет возле поселка Сурское.

«Пострадало пять человек, из них три ребенка», — сообщил источник.

В региональном МВД добавили, что ДТП произошло из-за лопнувшего колеса.