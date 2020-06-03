Сотникова и Фетисов снялись в ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ
17:34
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняли участие в съемке видео в поддержку поправок в Конституцию РФ.
В ролике также снялись — актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, дизайнер Артемий Лебедев, хирург Лео Бокерия.
Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.
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