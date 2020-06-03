  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Сотникова и Фетисов снялись в ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ

17:34
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняли участие в съемке видео в поддержку поправок в Конституцию РФ.

В ролике также снялись — актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, дизайнер Артемий Лебедев, хирург Лео Бокерия.

Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир