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Собянин выразил соболезнования близким Ланового

12:32
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть», — написал Собянин в Instagram.

Лановой скончался в возрасте 87 лет. 2 января он был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за осложнений.

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