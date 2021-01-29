Главное о коронавирусе в России и мире на 29 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 799), Санкт-Петербурге (2 284), Московской области (1 044), Нижегородской области (471) и Воронежской области (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 29 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 102 062 499.

Первое место по числу зараженных занимают США — 26 338 607 человек. Далее идут Индия (10 720 971) и Бразилия (9 060 786).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 443 769. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (221 667) и Индия (154 047).

— Британцам запретят покидать страну без уважительной причины. Согласно вводимым правилам, британцев, покидающих страну, теперь обязывают заполнять декларацию с указанием причины поездки. Уважительными считаются только экстренные случаи, выезжать с целью отдыха будет запрещено.

— Норвегия с пятницы закроет государственные границы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, на территорию королевства смогут въехать только его подданные.

— В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: Мексика — 27 944 случая, Объединенные Арабские Эмираты — 3 966.