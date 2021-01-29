Губерниев о смерти Ланового: «Это огромная трагедия. Горжусь, что в последние годы мы сдружились»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал колоссальной утратой уход из жизни народного артиста СССР Василия Ланового.

— Мы с Василием Семеновичем очень тесно общались последние годы, — сказал Губерниев «СЭ». — Горжусь тем, что из всего многообразия ведущих он каждый раз выбирал меня. Мы с ним очень много вместе выступали на самых разных концертах и площадках. Мы с ним очень подружились, и я всегда делал со сцены огромные комплименты его очаровательной супруге, которой я искренне соболезную. Ирина Петровна Купченко — потрясающая актриса, невероятная красавица. И Василий Семенович всегда говорил, что только мне позволяет так прилюдно, можно сказать, ухаживать за его собственной женой.

Это огромная трагедия и для меня. Мы были очень хорошо знакомы, я следил за его здоровьем. Он до последнего момента следил за лыжами и биатлоном и персонально переживал за Большунова, очень переживал инцидент с финским лыжником. Мы с его директором решили сделать Василию Семеновичу приятное. Я договорился, мой близкий друг Саша Пак все сделал.

Этот биб сейчас в Москве, сегодня мне должны были его передать. Биб я отдам Ирине Петровне, потому что он принадлежит семье Ланового. Большунов с огромным удовольствием откликнулся на это. Саша лишился феноменального болельщика, а мы лишились грандиозного артиста. Горжусь тем, что в последние годы мы тесно общались и подружились. Соболезную Ирине Петровне. Это колоссальная утрата для всех нас. До сих пор нахожусь в шоке — мы все рассчитывали, что он выкарабкается.

Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет.

(Константин Колмаков)