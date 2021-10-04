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Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве тревожной

14:39
Сергей Собянин. Фото kremlin.ru
Сергей Собянин. Фото kremlin.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. За последнюю неделю рост составил 30 процентов.

«За последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30 процентов и рост госпитализаций больше 20 процентов, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», — цитирует Собянина РИА Новости.

Мэр также сказал, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом вызывает тревогу.

Отметим, в России за сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198), Московской области (1733), Самарской области (626) и Нижегородской области (596).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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