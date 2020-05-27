Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве
16:10
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе будут продолжать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Он отметил, что нужно разработать нормативную базу, чтобы в тестовом режиме разрешить жителям столицы прогулки по графику.
В Москве планируется открыть магазины, торгующие непродовольственными товарами, и точки по оказанию бытовых услуг, не предполагающих длительного контакта с клиентом. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее.
По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.
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