Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе будут продолжать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Он отметил, что нужно разработать нормативную базу, чтобы в тестовом режиме разрешить жителям столицы прогулки по графику.

В Москве планируется открыть магазины, торгующие непродовольственными товарами, и точки по оказанию бытовых услуг, не предполагающих длительного контакта с клиентом. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.