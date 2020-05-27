Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве.

— Те меры, которые мы приняли после 12 мая — раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации, — приводит слова Собянина РИА Новости.

По последним данным, в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом, из них 171 443 — в Москве. В столице зафиксировано 2 183 летальных исхода, выздоровели 67 548 человек.