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Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

16:11
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве.

— Те меры, которые мы приняли после 12 мая — раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации, — приводит слова Собянина РИА Новости.

По последним данным, в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом, из них 171 443 — в Москве. В столице зафиксировано 2 183 летальных исхода, выздоровели 67 548 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200527/1572068027.html

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