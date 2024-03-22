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22 марта, 21:26

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье

Алина Савинова
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Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в подмосковном концертном залe «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении РФС на официальном сайте.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.

Источник: https://rfs.ru/news/220115
Футбол
РФС
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