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Скончался известный диктор Игорь Кириллов. Ему было 89 лет

10:47
Игорь Кириллов. Фото "Известия"
Игорь Кириллов. Фото &quot;Известия&quot;

На 90-м году жизни скончался известный диктор и журналист Игорь Кириллов.

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься «Первый канал», вероятно, о дате похорон также сообщат они», — приводит слова помощника Кириллова РБК.

Кириллов был ведущим программ «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек», а также на протяжении около 20 лет был диктором программы «Время». В апреле 1961-го Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина в космос. С 1965 до конца 1980-х годов он был комментатором Парада Победы на Красной площади.

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Сергей Разин все материалы автора

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