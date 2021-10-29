Главное о коронавирусе в России и мире на 29 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1163 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 462 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452), Московской области (2556), Самарской области (1389) и Нижегородской области (806).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 432 546 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

— В России зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса за сутки (1163).

— Власти Санкт-Петербурга сообщили, что после 8 ноября в городе ограничат работу кинотеатров, заведений общественного питания и прочим объектам развлечения и досуга — им будет разрешено работать исключительно до 23.00.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 29 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 246 685 145.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 685 145 человек. Далее идут Индия (34 246 157) и Бразилия (21 781 436).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 763 784. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (607 125) и Индия (457 221).

— В Швеции в ближайшее время планируется ревакцинация для людей в возрасте от 65 лет и старше, а также медицинских работников.