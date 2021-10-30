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В России за сутки зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:14
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлен 40 251 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 909 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578), Московской области (2680), Самарской области (1405) и Нижегородской области (815).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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