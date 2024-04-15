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Сегодня, 15:00

Сколько рабочих дней на неделе апреля перед майскими праздниками

В апреле у россиян будет одна шестидневная рабочая неделя
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В апреле у россиян будет одна шестидневная рабочая неделя: с 22 по 27 апреля (с понедельника по субботу). А следом уже пройдут длинные четырехдневные выходные в связи с Праздником Весны и Труда. Таким образом, выходные назначены на следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

С 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье) в России граждане будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

В государственные праздники не отдыхают сотрудники непрерывно действующих организаций, экстренных служб, СМИ, а также те, у кого подобный пункт записан в трудовом договоре. В выходные работают артисты и представители творческих профессий. В таких случаях чаще всего работники трудятся по сменному графику с «плавающими» выходными, и некоторые рабочие дни вполне могут выпасть на праздники.

Производственный календарь на весь год можно узнать в нашем материале.

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