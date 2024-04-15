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Тарасова назвала идиотизмом требования признать Пугачеву иноагентом

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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против требований признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом.

Тренер сравнила критику в адрес Пугачевой с гонениями музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которых лишили гражданства СССР в 1978 году, и вернуться на родину они смогли после распада Советского Союза.

«Потом Вишневская и Ростропович нашли в себе силы вернуться сюда, но уже не жить здесь. Разве это не обидно? Теперь и Алла. Ну что это? Это стыдно. Мелкие завистники, которые сидят по власти», — сказала в интервью журналистке Ксении Собчак Тарасова.

Она также отметила, что Пугачева занимает огромное место в истории России и назвала ее большой звездой.

«Слава богу, что она родилась у нас в стране, и мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать. Мы ее обожали и будем обожать», — добавила Тарасова.

В понедельник, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. С 2022 года певица проживает в Израиле.

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