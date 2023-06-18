Шарапова показала, как ее жених из Британии учит сына русскому языку
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала трогательный снимок с сыном. Спортсменка показала ребенка на руках у его отца.
На фото возлюбленный спортсменки британец Александр Гилкс показывает карточки сыну с картинками и словами на русском языке.
«Папа медвежонка», — прокомментировала снимок Шарапова.
Мария Шарапова.
Фото Соцсети
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в феврале 2020 года. Россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.
15 июля 2022 года Шарапова впервые стала мамой. Своего первенца она назвала Теодор.
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