Шакира узнала об измене Пике из-за того, что кто-то съел ее любимое варенье

Шакира узнала об измене Жерара Пике из-за того, что кто-то ел ее варенье, сообщает Four Four Two.

По информации источника, певица, вернувшись с гастролей, обнаружила, что кто-то ел ее любимое варенье. Поскольку сам Пике не любит клубничное варенье, Шакира заподозрила измену.

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша. Певица получила опеку над ними после расставания с футболистом.